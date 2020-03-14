Самолет Москва - Челябинск вынужденно сел в Казани

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самолет Superjet подал сигнал бедствия и совершил незапланированную посадку.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, неизвестные сообщили о бомбе на борту самолета Москва - Челябинск.

"Через час после вылета по каналам электронной почты от неизвестного поступило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Командир принял решение прервать полет и совершить посадку в Казани. Самолет снижается и готовится к вынужденной посадке", - рассказал он.

По данным другого источника, один из пьяных пассажиров Superjet устроил дебош. "По докладу с борта один из пассажиров вел себя неадекватно и было принято решение об экстренной посадке", - сообщил собеседник агентства.

Самолет приземлился.

Тем временем, в "Аэрофлоте" подтвердили "Интерфаксу" факт инцидента. Как отметили в пресс-службе компании, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что из-за технических проблем в субботу сигнал бедствия подал другой Superjet, рейсом Будапешт - Москва. Он благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево".