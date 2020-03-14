Вынужденно севший в Казани борт "Аэрофлота" вылетел в пункт назначения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", днем в субботу экстренно севший в Казани при выполнении рейса SU1422 Москва - Челябинск, вылетел из столицы Татарстана в пункт назначения.

По информации онлайн-табло на сайте авиакомпании, он вылетел из Казани в Челябинск в 17:48 по Москве и должен прибыть в пункт назначения в 21:10 по местному времени, с отставанием от первоначального расписания на 1 час 30 минут.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что через час после вылета самолета из Москвы по электронной почте пришло анонимное сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве, после чего командир принял решение прервать полет и совершить посадку в Казани.

По данным другого источника, один из пассажиров устроил на борту пьяный дебош.