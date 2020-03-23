Собянин заявил, что соцработники будут возить пожилым москвичам продукты и лекарства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил соцработникам доставлять продукты и лекарства пенсионерам.

"В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры", - написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

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