Миграционные подразделения МВД в Москве перейдут на особый режим работы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подразделения по вопросам миграции переходят на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Дополнительные меры по защите граждан и полицейских от коронавируса предполагают "минимизацию личного общения" с посетителями, говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в пятницу.

Миграционные подразделения МВД в Москве временно принимают граждан во многофункциональных центрах (МФЦ) по предварительной записи через портал mos.ru.

Прием иностранцев и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания в России будет осуществляться сотрудниками полиции по предварительной записи по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

В четверг, 26 марта, стало известно, что МВД РФ на фоне пандемии приостановило личный прием граждан. Россиянам рекомендовано свои обращения письменно, посредством почты, или через сайт министерства.