МВД РФ из-за пандемии COVID-19 приостановило личный прием граждан

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России временно приостановило личный прием граждан с 27 марта в связи с усилением мер по предупреждению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства в четверг. Там рекомендовали россиянам направлять свои обращения письменно, по почте, или в электронной форме - посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" на официальном сайте МВД и на официальных интернет-сайтах подразделений министерства, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел.

Ранее в марте в соцсетях и мессенджерах появился скан приказа МВД России о приостановке личного приема граждан в подразделениях ведомства. Тогда в министерстве опровергли данную информацию.