Жителям Москвы и области пенсию в апреле доставят на дом

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пенсии и пособия жителям Москвы и области в апреле почтальоны принесут на дом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе макрорегиона Москва "Почты России".

"8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, жители Московского региона могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почты, а также на оплату коммунальных услуг через терминалы, имеющиеся у почтальонов. Для этого им необходимо позвонить по телефону контактного центра.