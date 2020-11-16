Минимальные пенсии в Москве повысятся до 20 200 рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе не меньше десяти лет, с января вырастет с 19 500 рублей до 20 220 рублей, сообщил глава департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.

Пенсии индексируют на 3,7%, что превысит прогнозируемый размер инфляции, добавил он. Всего с января пенсии увеличатся почти у 400 000 человек, из которых 23 000 впервые получат право на надбавки.

"По сути доход московского пенсионера включает всякого рода льготы: бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, лекарственного обеспечения и так далее", - напомнил Стружак.

Он также сообщил, что с 1 января в Москве будут увеличены на 3,7% выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.

Инвалиды Великой Отечественной войны в среднем получают по 53 000 рублей в месяц, участники войны - 35 000 рублей, участники обороны Москвы - 36 000 рублей.