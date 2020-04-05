Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 197 405+101 488

Мэрия Москвы пообещала дополнительно закупить продукты для бездомных

Мэрия Москвы пообещала дополнительно закупить продукты для бездомных
Бездомные получают горячий обед у центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы закупят дополнительные продукты для бездомных.

Как говоритс в сообщении на сайте мэрии столицы, департамент труда и социальной защиты населения уже начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Получить ее можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Для оказания помощи в тех же объемах, которую оказывали до карантина, департамент выделил дополнительные финансовые средства на закупку и организацию раздачи еды.

В мэрии напомнили, что на улицы города продолжает выезжать мобильная служба "Социальный патруль".

"Свою помощь также предлагают сотрудники Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки", - говорится в пресс-релизе.

Москва

Новости

Индекс "Яндекса" показал дисциплинированность москвичей на самоизоляции

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Вводить пропускной режим в Подмосковье пока не будут

Роспотребнадзор предписал дезинфицировать подъезды в Москве не реже раза в сутки

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения требований полиции

Третий погибший найден на месте взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Третий погибший найден на месте взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 29

Некоторым салонам красоты в Москве разрешили работать в период повышенной готовности

Собянин обязал компании обеспечить социальное дистанцирование сотрудников и клиентов

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');