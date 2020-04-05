Мэрия Москвы пообещала дополнительно закупить продукты для бездомных

Бездомные получают горячий обед у центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы закупят дополнительные продукты для бездомных.

Как говоритс в сообщении на сайте мэрии столицы, департамент труда и социальной защиты населения уже начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Получить ее можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Для оказания помощи в тех же объемах, которую оказывали до карантина, департамент выделил дополнительные финансовые средства на закупку и организацию раздачи еды.

В мэрии напомнили, что на улицы города продолжает выезжать мобильная служба "Социальный патруль".

"Свою помощь также предлагают сотрудники Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки", - говорится в пресс-релизе.