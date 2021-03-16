Московские бездомные смогут обратиться за помощью по номеру "112"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве бездомные теперь могут обратиться за помощью, позвонив по единому номеру экстренных служб "112", сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Раньше для этого нужно было звонить по основному номеру "Социального патруля", который "не так легко запомнить", пояснила она.

Теперь соцслужбы Москвы расширили возможности для помощи бездомным. С единого номера звонки переадресуют в Центр социальной адаптации имени Елены Глинки, а там диспетчер предложит помочь устроиться на ночлег. Бездомный сможет добраться до места сам, а также за ним могут выслать мобильную бригаду "Социального патруля", объяснила заммэра.

Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру расширит возможности оказать своевременную помощь человеку, попавшему в беду, считают в мэрии.