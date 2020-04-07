Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 222

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки выздоровели еще 16 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом коронавирус. Они были выписаны из стационаров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 222", - сообщила вице-мэр.

По данным на 7 апреля, в столице зарегистрировано 5181 случае COVID-19, за сутки прирост составил 697 случаев.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.