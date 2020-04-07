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В Москве до 1 мая не будут проводить проверки бизнеса в сфере недвижимости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госинспекция по недвижимости не будет проводить запланированные проверки бизнеса в сфере недвижимости до мая, сообщили в оперативном штабе по экономическим вопросам в Москве.

"Мораторий на плановые проверки в имущественно-земельной сфере до 1 мая в Москве введен в рамках мер по сокращению административной нагрузки на малый и средний бизнес", - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Как сообщают в оперативном штабе по экономическим вопросам в Москве, внеплановые проверки в период самоизоляции могут проводиться только в исключительных случаях, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.

"Например, это могут быть проверки самостроя или заброшенных зданий", - отметили в штабе.

Москва

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