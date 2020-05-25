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Росреестр отменил плановые проверки бизнеса в Москве до конца года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московское управление Росреестра отменило до конца года плановые проверки компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ведомства. Будет сокращено и количество оснований для организации внеплановых проверок.

Экономический кризис

В соответствии с поручением правительства внеплановые проверки в городе будут проводить только в исключительных ситуациях, отметил замглавы управления Александр Левченков. Сейчас Росреестр проверяет бизнес только при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также возможны проверки для получения лицензии, но их до конца года будут проводить дистанционно, сказали в управлении.

Столичное управление Росреестра осуществляет земельный надзор, контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков и кадастровых инженеров, а также лицензионный контроль.

Росреестр Москва коронвирус

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