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Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси снизить комиссию для водителей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти просят агрегаторов такси оказать финансовую поддержку водителям.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что обратились с просьбой к сервисам "Яндекс.Такси", "Сити Мобил", Gett, "ВЕЗЁТ" и In Driver снизить комиссию, которую они берут с водителя от стоимости каждого заказа. С

В ведомстве поясняют, что спрос на поездки сильно упал, дороги свободны, поездки стали быстрее, а значит и дешевле - все это привело к серьезному падению доходов водителей.

По словам собеседника агентства, власти также приглашают водителей работать в Мосгортрансе. В частности, там ждут опытных таксистов, готовых занять вакансии водителей автобусов. В Мосгортранс уже поступило около 100 заявок.

В дептрансе подчеркивают, что требования к водителям общественного транспорта серьезные, "но и доходы водителей не уступают доходам таксистов - 80 тысяч рублей в месяц".

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