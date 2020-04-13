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Пропуска для работающих москвичей не ограничены по маршрутам и частоте поездок

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Цифровые пропуска для работающих граждан не имеет ограничений ни на маршруты, ни на количество поездок, заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

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В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он сказал, что, конечно, можно назвать этот пропуск "индульгенцией", но гражданам нужно "иметь внутреннюю ответственность", потому что меры вводятся "не для того, чтобы апробировать технологию, а максимально обеспечить самоизоляцию".

Число выдаваемых в Москве цифровых пропусков для поездок на работу составит от 1 до 1,5 млн штук, добавил он.

Глава департамента заверил, что вводимая модель выдачи цифровых пропусков для поездок в Москве полностью закроет медицинские и бытовые нужды населения.

Он добавил, что потенциальный спрос на поездки по Москве для бытовых целей (два раза в неделю) тоже будет удовлетворен.

Москва коронавирус

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