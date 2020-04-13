РПЦ сообщила о заражении коронавирусом 18 клириков Москвы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - COVID-19 выявлен уже в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих российской столицы, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности в условиях распространения коронавируса.

Заболевшие клирики служат в следующих храмах: храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм Симеона Столпника за Яузой, храм Андрея Первозванного в Метрогородке, храм Вознесения Господня на Гороховом Поле, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово, храм Живоначальной Троицы в Свиблово, храм Георгия Победоносца в Коптево, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Высоко-Петровский мужской монастырь, Донской мужской монастырь и Марфо-Мариинская обитель милосердия.

Еще у 21 священнослужителя и монашествующего имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден. Это клирики и монашествующие следующих храмов и монастырей: храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Феодора Ушакова в Южном Бутово, храм Преображения Господня в Богородском, храм Живоначальной Троицы (Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры), храм Константина и Елены в Митино, храм Девяти Мучеников Кизических, Богоявленский кафедральный собор в Елохове и храм Святителя Иннокентия в Бескудникове.

"Как и ранее, напоминаем прихожанам этих святынь про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться и просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении рабочей группы при патриархе.

Ранее в апреле стало известно, что РПЦ решила проверить всех насельников московских монастырей на коронавирус. Об этом рассказали в рабочей группе при патриархе по координации работы церквей в условиях пандемии.

9 апреля рабочая группа при предстоятеле РПЦ сообщала о том, что коронавирус выявили у восьми священников Московской епархии.