В Москве к вечеру понедельника выдано 1,8 млн цифровых пропусков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Для передвижения на личном и общественном транспорте в Москве в понедельник выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков, сообщил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. И поэтому у горожан возникли проблемы с подачей заявки. Но, несмотря на это, 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска", - сообщил Лысенко сайту мэрии Москвы.

Министр городского правительства пояснил, что более 70% заявок прошло через портал mos.ru. По его словам, порядка 90% пропусков оформляется для поездки на работу.

Он напомнил, что получение пропусков сегодня носит заявительный характер, но пообещал, что сведения, предоставляемые желающим совершить поездку, в дальнейшем будут проверять. "Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован". - добавил глава департамента.

Проверять цифровые пропуска в Москве начнут с 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник на совещании с президентом РФ. Мэр пообещал отладить выпуск пропусков за два дня, но эту работу продлят, если появятся проблемы.