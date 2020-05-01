Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая

Это решение затронет станции, на которых из-за режима самоизоляции пассажиров стало меньше в разы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.

"С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - сказал собеседника агентства.

Таким образом, будут закрыты вестибюли 33% станций метро из 238.

Так, с 3 мая будут закрыты выходы в вестибюлях следующих станций: "Тропарёво", "Кропоткинская", "Спортивная", "Красногвардейская", "Динамо", "Аэропорт", "Маяковская", "Мякинино", "Измайловская", "Митино", "Крылатское", "Площадь Революции", "Курская", "Строгино", "Свиблово", "Академическая", "Коньково", "Ботанический сад", "Ясенево", "Беляево", "Щукинская", "Пролетарская", "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Планерная".

Также будут закрыты вестибюли станций "Улица 1905 года", "Александровский сад", "Тульская", "Улица Академика Янгеля", "Южная", "Нахимовский проспект", "Аннино", "Чертановская", "Бибирево", "Улица Скобелевская", "Ломоносовский проспект", "Новопеределкино", "Волжская", "Бутырская", "Борисово", "Марьина Роща", "Марьино", "Хорошёвская", "Некрасовка" и "Лухмановская".

После введения в Москве режима самоизоляции в Москве пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80%.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта, с 15 апреля в столице ввели пропускной режим. Для поездок - как на метро, так и на личном автомобиле - необходимо оформить цифровой пропуск. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима по 11 мая на фоне тяжелой ситуации с распространением коронавируса.