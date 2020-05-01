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Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая

Это решение затронет станции, на которых из-за режима самоизоляции пассажиров стало меньше в разы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.

"С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - сказал собеседника агентства.

Таким образом, будут закрыты вестибюли 33% станций метро из 238.

Так, с 3 мая будут закрыты выходы в вестибюлях следующих станций: "Тропарёво", "Кропоткинская", "Спортивная", "Красногвардейская", "Динамо", "Аэропорт", "Маяковская", "Мякинино", "Измайловская", "Митино", "Крылатское", "Площадь Революции", "Курская", "Строгино", "Свиблово", "Академическая", "Коньково", "Ботанический сад", "Ясенево", "Беляево", "Щукинская", "Пролетарская", "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Планерная".

Также будут закрыты вестибюли станций "Улица 1905 года", "Александровский сад", "Тульская", "Улица Академика Янгеля", "Южная", "Нахимовский проспект", "Аннино", "Чертановская", "Бибирево", "Улица Скобелевская", "Ломоносовский проспект", "Новопеределкино", "Волжская", "Бутырская", "Борисово", "Марьина Роща", "Марьино", "Хорошёвская", "Некрасовка" и "Лухмановская".

После введения в Москве режима самоизоляции в Москве пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80%.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта, с 15 апреля в столице ввели пропускной режим. Для поездок - как на метро, так и на личном автомобиле - необходимо оформить цифровой пропуск. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима по 11 мая на фоне тяжелой ситуации с распространением коронавируса.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Московский метрополитен

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