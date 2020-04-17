В мэрии Москвы предсказали пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие 2-3 недели

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Столица может пройти пиковые значения заболеваемости коронавирусом в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ближайшее время будет самым трудным для столицы, сказала она в видеообращении к врачам.

Заммэра признала, что основная нагрузка в борьбе с COVID-19 ложится на врачей, но также обратилась и к остальным жителям города.

"Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех: от вас как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила, от нас как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения", - подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что Москве ведётся масштабная работа по перепрофилированию больниц для инфицированных коронавирусом, однако горожане по-прежнему нуждаются и в иной медпомощи.

"Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы", - отметила вице-мэр.