В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - - Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 123 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517".

Как отметила заммэра, в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки.

"Надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться", - сообщила вице-мэр.

Она отметила, что в Москве пациенты с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция" проходят лечение либо в стационарах, либо на дому, в зависимости от их состояния.

Ранее было принято решение о том, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи будут внимательно наблюдать за такими пациентами, и в случае ухудшения здоровья человек будет направляться на диагностику и обследование в один из 45 КТ-центров в Москве.