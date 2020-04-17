Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 152 647+96 592

В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - - Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 123 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом общее количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517".

Как отметила заммэра, в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки.

"Надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться", - сообщила вице-мэр.

Она отметила, что в Москве пациенты с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция" проходят лечение либо в стационарах, либо на дому, в зависимости от их состояния.

Ранее было принято решение о том, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Врачи будут внимательно наблюдать за такими пациентами, и в случае ухудшения здоровья человек будет направляться на диагностику и обследование в один из 45 КТ-центров в Москве.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Власти Москвы пообещали заплатить за сдачу крови людям, переболевшим COVID-19

Задержанному в Москве адвокату Абызова предъявлено обвинение в мошенничестве

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы предсказали пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие 2-3 недели

В мэрии Москвы предсказали пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие 2-3 недели

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Главконтроль посетовал на москвичей, продолжающих гулять и жарить шашлыки на природе

В Москве за неделю нарушителям самоизоляции выписали штрафов на 50 млн руб.

В Москве за неделю нарушителям самоизоляции выписали штрафов на 50 млн руб.

"Яндекс" запустил доставку тестов на коронавирус для пожилых москвичей

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Исчезновение очередей в метро Москвы объяснили компромиссом между мэрией и полицией

Исчезновение очередей в метро Москвы объяснили компромиссом между мэрией и полицией

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');