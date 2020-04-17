Четвертая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 18 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сплошная дезинфекция запланирована в Москве на субботу, 18 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.

Будет проведена обработка дезинфицирующими препаратами всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Она будет уже четвертой с конца марта.

Особое внимание будет уделяться территориям лечебно-профилактических учреждений, пространству перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

В недоступных для техники местах обработку выполняют вручную комплексные бригады.

Заммэра заверил, что используемые дезинфицирующие препараты безопасны для людей и животных.

В Москве также должна регулярно проводиться дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.