Четвертая масштабная дезинфекция пройдет в Москве 18 апреля
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сплошная дезинфекция запланирована в Москве на субботу, 18 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам.
Будет проведена обработка дезинфицирующими препаратами всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Она будет уже четвертой с конца марта.
Особое внимание будет уделяться территориям лечебно-профилактических учреждений, пространству перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.
Тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
В недоступных для техники местах обработку выполняют вручную комплексные бригады.
Заммэра заверил, что используемые дезинфицирующие препараты безопасны для людей и животных.
В Москве также должна регулярно проводиться дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.