В Рязани перекроют дороги для дезинфекции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Рязани 18 апреля запретят движение транспорта, так как в городе пройдет санитарная уборка и дезинфекция территорий, объявила в фейсбуке глава администрации города Елена Сорокина.

Она объяснила, что, несмотря на ограничения, движение в городе активизировалось к выходным. По ее словам, это "неизбежно привело" к росту числа зараженных. С учетом оперативной обстановки городской штаб решил провести в Рязани дезинфекцию дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, переходов, остановок общественного транспорта.

Сорокина потребовала, чтобы работающие магазины и другие организации завершили работу в субботу до 14:00 и тоже провели дезинфекцию своих помещений и прилегающих территорий.

На 16:00 пятницы в Рязанской области, по официальным данным, подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, еще у 33 человек предварительные тесты дали положительный результат и ждут подтверждения.