В ходе 4-й общегордской дезинфекции в Москве обработали более 300 млн кв. м

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В столице завершилась четвертая по счету масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. метров".

Была проведена обработка всех всех дорог, тротуаров, парковок, дворов, межквартальных проездов и других территорий.

Бирюков добавил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.