В Петербурге студенты в форме полицейского и врача пытались заработать на дезинфекции квартир

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении двух студентов, предлагавших от имени полиции и медиков платную дезинфекцию квартир.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу около 15:00 двое юношей, одетых в униформу медицинского работника и полицейского, пришли в одну из квартир дома на улице Композиторов, 33. Дверь открыл 30-летний мужчина. Ряженые предложили хозяину квартиры провести якобы дезинфекцию помещений, попросив за свои услуги 3 тысячи рублей.

Хозяину квартиры показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию. Приехавшие полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались студенты одного из петербургских вузов, обоим по 19 лет. По оперативной информации, молодые люди приобрели форму медработника и полицейского в интернете.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Студенты в статусе подозреваемых отпущены под подписку о невыезде. Полицейские устанавливают все возможные эпизоды их противоправной деятельности.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что студенты учатся в Институте кино и телевидения.