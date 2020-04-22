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В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщает о росте числа пациентов, вылечившихся от COVID-19 в столице.

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"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова в среду журналистам.

Как сообщалось, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из методов лечения COVID-19 в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

Москва коронавирус

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