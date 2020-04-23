В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В столичной полиции опровергли информацию телеграмм-каналов о заражении коронавирусом начальника УВД на московском метрополитене.

"Информация, размещенная в сети интернет о том, что начальник УВД на метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве болен коронавирусом, не соответствует действительности", - сообщили в столичной полиции.

Там пояснили, что 22 апреля его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее в соцсетях появились сообщения о заражении COVID-19 полковника Шамиля Сибаева.