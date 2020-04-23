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Помощь экономике и социальной сфере Москвы оценили в 170 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Принятые в Москве меры для поддержки экономики города и незащищенных слоев населения в период распространения коронавирусной инфекции предварительно оцениваются в 170 млрд рублей, и это не последние траты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день принято решение только по поддержке экономики и социальным мерам, которые по предварительным только оценкам тянут на 170 млрд рублей. И это еще не все, естественно, что ситуация будет требовать дополнительных решений", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Десятки миллиардов выделяются на закупку лекарств, оборудования и препаратов, на перепрофилирование клиник, где ежедневно работает 7-8 тыс. людей.

"Все это, конечно, требует серьезных затрат и пересмотра бюджета, чем мы и занимаемся", - сказал мэр.

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