На борьбу с коронавирусом бросили более 40% московской системы здравоохранения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Более 40% системы здравоохранения Москвы работает над борьбой с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В интервью Первому каналу Ракова также отметила, что все остальные врачи, не задействованные в этой борьбе, "также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально больными коронавирусной инфекцией".

Она отметила, что на сегодняшний день вся система здравоохранения города работает в очень жестком темпе. "Но я думаю, силы есть, мы обязательно справимся", - добавила Ракова.

Накануне, 23 апреля, в оперштабе по коронавирусу "Интерфаксу" сообщали, что за сутки в Москве умерло 37 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 325 человек.

"Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, одна из пациенток имела синдром Дауна.