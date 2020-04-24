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На борьбу с коронавирусом бросили более 40% московской системы здравоохранения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Более 40% системы здравоохранения Москвы работает над борьбой с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

В интервью Первому каналу Ракова также отметила, что все остальные врачи, не задействованные в этой борьбе, "также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально больными коронавирусной инфекцией".

Она отметила, что на сегодняшний день вся система здравоохранения города работает в очень жестком темпе. "Но я думаю, силы есть, мы обязательно справимся", - добавила Ракова.

Накануне, 23 апреля, в оперштабе по коронавирусу "Интерфаксу" сообщали, что за сутки в Москве умерло 37 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 325 человек.

"Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, одна из пациенток имела синдром Дауна.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Анастасия Ракова Москва коронавирус

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