Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло 37 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 325, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.

"Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, одна из пациенток имела синдром Дауна.

По данным на утро четверга, в Москве зафиксировано 33940 больных коронавирусом, 2448 из которых вылечились.