Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло 37 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 325, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.

"Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, одна из пациенток имела синдром Дауна.

По данным на утро четверга, в Москве зафиксировано 33940 больных коронавирусом, 2448 из которых вылечились.

Москва коронавирус

Новости

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Собянин посоветовал москвичам отложить обращение за плановой медпомощью

Собянин не захотел вводить войска для контроля самоизоляции

Собянин констатировал нарастание проблемы заболеваемости коронавирусом в Москве

Собянин констатировал нарастание проблемы заболеваемости коронавирусом в Москве

Новая больница в Вороновском в Новой Москве применит три метода лечения COVID-19

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');