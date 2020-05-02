Большинство москвичей днем в субботу остались дома

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются требований режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,5.

Наиболее высокий показатель самоизоляции - 3,5 - отмечается в подмосковном Железнодорожном и Красногорске.

Меньше всего сидят дома в Московской области - в Ногинске (2,6), Пушкино (2,6), Ступино (2,6), Дубне (2,7), Дмитрове (2,7), Солнечногорске (2,7), Домодедово (2,7) и Наро-Фоминске (2,7).