Большинство москвичей днем в субботу остались дома
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются требований режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,5.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.
"На улице есть люди", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,5.
Наиболее высокий показатель самоизоляции - 3,5 - отмечается в подмосковном Железнодорожном и Красногорске.
Меньше всего сидят дома в Московской области - в Ногинске (2,6), Пушкино (2,6), Ступино (2,6), Дубне (2,7), Дмитрове (2,7), Солнечногорске (2,7), Домодедово (2,7) и Наро-Фоминске (2,7).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.