Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

"Индекс самоизоляции" в Москве начал снижаться в четверг утром

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Индекс самоизоляции" в Москве снижается в четверг утром, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 30 апреля составлял 3,1, к 11:00 он снизился до 2,9.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий. "На улице много людей", - следует из статистики по состоянию на 11:00 четверга.

Относительно высокий показатель к 11:00 зафиксирован в подмосковном Железнодорожном (3,4), Лобне (3,4) и Королёве (3,3).

Наименьший уровень самоизоляции этим утром - в Ногинске (2,2), Котельниках (2,3), Дзержинском (2,2), Фрязино (2,4), Ступино (2,2), Солнечногорске (2,3) и Клину (2,3).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Индекс самоизоляции Яндекс Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Москвичам пообещали бесплатную парковку на всех улицах 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая

Москвичам пообещали бесплатную парковку на всех улицах 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая

Больше 20 тыс. рабочих пропусков аннулировали в Москве у заболевших COVID-19 и ОРВИ

В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом

Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Пандемия коронавируса

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Пропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');