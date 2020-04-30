"Индекс самоизоляции" в Москве начал снижаться в четверг утром

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Индекс самоизоляции" в Москве снижается в четверг утром, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 30 апреля составлял 3,1, к 11:00 он снизился до 2,9.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий. "На улице много людей", - следует из статистики по состоянию на 11:00 четверга.

Относительно высокий показатель к 11:00 зафиксирован в подмосковном Железнодорожном (3,4), Лобне (3,4) и Королёве (3,3).

Наименьший уровень самоизоляции этим утром - в Ногинске (2,2), Котельниках (2,3), Дзержинском (2,2), Фрязино (2,4), Ступино (2,2), Солнечногорске (2,3) и Клину (2,3).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.