"Индекс самоизоляции" в столице утром в воскресенье составил 3,9

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей стараются придерживаться режима самоизоляции и остаются дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 в воскресенье составляет 3,9 (по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий, а 5 - высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был также равен 3,9.

Высокий показатель домоседов к этому часу отмечается в подмосковной Электростали (4,1), Ивантеевке (4,1), Фрязино (4,1), Королёве (4,1).

Меньше всего придерживаются режима жители Наро-Фоминска (3,4), Ступино (3,4), Ногинска (3,5), Домодедово (3,5), Солнечногорска (3,5) и Пушкино (3,6).