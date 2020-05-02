Одинцово оказалось на первом месте по числу заболевших COVID-19 в Подмосковье

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городском округе Одинцово, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в муниципалитете выявлено 814 случаев заражения. На втором месте Люберцы (726), на третьем - Красногорск (635).

Свыше 500 заболевших COVID-19 наблюдается в городских округах Мытищи (567), Королёв (560), Балашиха (544), Ленинский (504).

По состоянию на 2 мая, всего в регионе зафиксировано 13 314 случаев заболевания. Скончались 109 человек. Выздоровели и выписались 507 человек.

Между тем в Москве за весь период распространения коронавируса заболели 62 658 человек. В целом по России зарегистрированы 124 054 случая заболевания.