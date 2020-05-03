Число заболевших COVID-19 в Подольске и Мытищах превысило 600

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Подольске и Мытищах число заболевших превысило 600 человек, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Подольске зафиксировано 608 случаев заболевания коронавируной инфекцией, за день в муниципалитете выявлено 26 новых случаев, в Мытищах всего выявлено 630 заболевших, прирост за сутки составил 63 зараженных.

Согласно последним данным, предоставленным региональным штабом, лидирует по количеству заболевших Одинцово, там 852 случая заболевания COVID-19, 765 случаев - в Люберцах, на третьем месте находится Красногорск - там 704 заболевших.

Единичные случаи заболевания выявлены в Лотошино (7), Пущино (4), Звездный городок (1).

Всего в Подмосковье зафиксировано 14 тыс. 136 случаев заболевания.