Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 10 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами, порывистый ветер до 17 м/с сохранятся в столичном регионе как минимум до четверга, 7 мая. В Москве и Подмосковье продолжает действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности, информирует Гидрометцентр России.

Во вторник днем в Москве ожидается до 20, местами до 22 градусов.