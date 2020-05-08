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Частные лаборатории в Москве будут тестировать на COVID-19 сотрудников предприятий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мощностей частных лабораторий по тестированию на коронавирус достаточно, чтобы работодатели регулярно проводили тесты среди своих работников, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"На работодателя впервые накладывается обязанность проводить выборочное тестирование своих работников с определенной периодичностью. Хочу сказать, что на сегодняшний день достаточно хорошо развит рынок услуг по ПЦР-тестированию: 12 частных лабораторий в сутки могут делать от 15 до 20 тыс. исследований. То есть все необходимые мощности есть", - сказала она.

По словам Раковой, в Москве постоянно наращиваются мощности тестирования на коронавирус, увеличивается количество людей, которые подлежат проверке на наличие этой инфекции.

Заместитель мэра напомнила, что промпредприятия и стройки в Москве возобновляют работу, но по новым правилам. "На них возлагается дополнительное требование по поводу обеспечения безопасности и здоровья своих сотрудников. Это и обязательное социальное дистанцирование и введение ношения масок и перчаток во всех помещениях общего пользования на производстве", - сказала Ракова.

По ее словам, сотрудники возобновивших работу предприятий при первых проявлениях ОРВИ должны оставаться дома. "Вернутся к трудовой деятельности после ОРВИ без соответствующего больничного или справки от врача будет невозможно", - добавила Ракова.

Как сообщалось, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, все работающие предприятия обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней.

Хроника 09 января – 08 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва коронавирус Сергей Собянин

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