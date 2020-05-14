Ураза-байрам в этом году не вызовет столпотворения в Москве из-за коронавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Праздник Ураза-байрам в честь окончания священного исламского месяца рамадан в этом году не соберет, как обычно, десятки тысяч мусульман у Соборной мечети Москвы.

Праздничная молитва состоится при участии ограниченного количества духовенства и сотрудников Духовного управления мусульман (ДУМ). Региональные религиозные организации будут принимать решение о формате проведения праздничной молитвы, исходя из эпидемиологической обстановки на местах, сообщила в четверг пресс-служба ДУМ РФ.

Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая. По разным оценкам, к стенам московской Соборной мечети в прошлые годы в этот день приходило от 100 до 200 тыс. верующих.

"Мы как мусульмане не имеем ни морального, ни религиозного права заниматься попустительством распространению смертельно опасного заболевания. Мусульмане отличаются терпеливостью и законопослушностью. И в данной ситуации мы призваны показать всему обществу пример ответственного отношения к общечеловеческой угрозе", - заявил первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов на заседании пленума муфтията.