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В Подмосковье почти 2 тыс. медиков заболели коронавирусом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Около 10% медиков, работающих в больницах Подмосковья, заболели коронавирусной инфекцией, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, всего в Подмосковье с больными коронавирусом работает 22,5 тыс. медиков – это врачи и средний и младший медицинский персонал. "У нас заболели 9% медиков - это почти 2 тысячи человек", - сказала Стригункова в интервью газете "Коммерсант".

Из них погибли 16 человек.

Министр добавила, что все больницы обеспечены месячным запасом индивидуальных средств защиты: защитными костюмами, респираторами, бахилами и очками.

Московская область коронавирус

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