Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране

В Москве Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, рост заболеваемости удалось остановить, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" (ВГТРК).

По ее словам, "день ко дню практически уже прироста нет".

Назвать ситуацию с коронавирусом нормальной можно будет, "когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем".

Попова отметила, что стабилизация фиксируется по всей стране. " И это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью", - отметила она.

Главный санитарный врач страны также сообщила, что большинство населения не переболело COVID-19, и произошло это именно потому, что люди умеют соблюдать введенные правила. Ограничительные меры в РФ не придется ужесточать, если граждане будут соблюдать правила и не делать исключений

Она в очередной раз напомнила, что коронавирусная инфекция с нами надолго, а потому гражданам необходимо привыкнуть к соблюдению мер предосторожности.

За последние сутки в РФ выявлено 9709 новых заболевших коронавирусом. Второй день подряд число новых случаев COVID-19 держится ниже отметки в 10 тыс., суточный прирост составил 3,6%. Общее число инфицированных в стране достигло 281 752.