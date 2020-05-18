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Елена Гагарина ждет иностранных туристов в Кремле не раньше следующего года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Иностранные туристы вернутся в российские музеи не раньше 2021 года, считает гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Она добавила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Пандемия коронавируса

"Здесь есть такая иллюзия, что в Кремле в основном иностранцы, это не так, у нас примерно половина иностранные посетители, а половина - граждане нашей страны. Я думаю, что все, кто захочет и не боится, придут и придут с удовольствием.... Что касается иностранных посетителей, я думаю, что до следующего года с туризмом будут проблемы, потому мы планируем, что полноценно то количество посетителей, которое у нас было всегда, мы получим только в следующем туристическом сезоне", - сказала она.

По ее мнению, музеи смогут полноценно начать работать только в 2021 году, и везде посетители будут обязаны новсить маски и перчатки. Прием посетителей музеи сократят вдвое и сначала разрешат только индивидуальные посещения, а групповых экскурсий не будет. Посетителям будут выдавать аудиогиды, пообещала Гагарина. Для примера она сказала, что Оружейная палата могла принимать 400 человек за сеанс, теперь их будет 200, так же сократится и посещение соборов.

"Поэтому сколько у нас будет посетителей, сказать трудно, это будет зависеть от желающих. Но то, что в музеях будет спокойно и просторно, (...) это будет очевидно", - добавила гендиректор.

Цены на билеты Кремль поднимать не будет. Также она выступила против продажи билетов через интернет. По ее мнению, покупать билеты в кассе безопаснее, тем более, что онлайн-билеты все равно обмениваются в кассе. Музеи Кремля обсуждают этот вопрос с Минкультуры, которое пока разрешает только онлайн-билеты.

"Музей находится в тяжелом финансовом положении, потому что львиную долю доходов мы получали от продажи билетов, но пока мы держимся, за помощью не обращались", - сказала также Гагарина.

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Кремль Успенский собор Елена Гагарина коронавирус Оружейная палата

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