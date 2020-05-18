Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

В Москве создали систему тестирования пациентов на антитела к коронавирусу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тест-система, позволяющая использовать плазму крови переболевших коронавирусом COVID-19 для лечения, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, прошла регистрацию в Росздравнадзоре.

Как сообщил "Интерфаксу" директор расположенного в Москве центра, академик Александр Гинцбург, система "успешно прошла регистрацию и теперь на очереди выпуск 100 таких систем".

"Но, как мне известно, Минздрав хочет параллельно с нашей системой использовать и систему тестирования на антитела, которую приобрело правительство Москвы, и которая уже действует. Москва, таким образом, в массовом порядке будет проводить тестирование вирусонейтрализующих антител, и это очень правильный шаг", - сказал он.

"В связи с этим наша система найдет применение уже для тестирования иммунитета на предмет наличия вирусонейтрализующих антител", - добавил он. Таким образом, как пояснил академик, московская тест-система выявляет сам факт контакта исследуемого человека с вирусом, а тест, разработанный в центре Гамалеи, - наличие в организме антител к самому вирусу. Это тест позволит определить, как человек защищен от COVID-19, отметил Гинцбург.

Он сообщил, что "сейчас решается вопрос, кто будет выпускать системы этого Центра в массовом порядке".

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе города на новый уровень тестирования на коронавирус - с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). По словам мэра, программа тестирования будет массовой и бесплатной. Пройти проверку уже предложили десяткам тысяч москвичей.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Московские школьники получили итоговые оценки

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Известный театральный художник Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');