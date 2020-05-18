В Москве создали систему тестирования пациентов на антитела к коронавирусу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тест-система, позволяющая использовать плазму крови переболевших коронавирусом COVID-19 для лечения, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, прошла регистрацию в Росздравнадзоре.

Как сообщил "Интерфаксу" директор расположенного в Москве центра, академик Александр Гинцбург, система "успешно прошла регистрацию и теперь на очереди выпуск 100 таких систем".

"Но, как мне известно, Минздрав хочет параллельно с нашей системой использовать и систему тестирования на антитела, которую приобрело правительство Москвы, и которая уже действует. Москва, таким образом, в массовом порядке будет проводить тестирование вирусонейтрализующих антител, и это очень правильный шаг", - сказал он.

"В связи с этим наша система найдет применение уже для тестирования иммунитета на предмет наличия вирусонейтрализующих антител", - добавил он. Таким образом, как пояснил академик, московская тест-система выявляет сам факт контакта исследуемого человека с вирусом, а тест, разработанный в центре Гамалеи, - наличие в организме антител к самому вирусу. Это тест позволит определить, как человек защищен от COVID-19, отметил Гинцбург.

Он сообщил, что "сейчас решается вопрос, кто будет выпускать системы этого Центра в массовом порядке".

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе города на новый уровень тестирования на коронавирус - с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). По словам мэра, программа тестирования будет массовой и бесплатной. Пройти проверку уже предложили десяткам тысяч москвичей.