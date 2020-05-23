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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
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В Москве не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве неизвестно ни об одном случае повторного заболевания коронавирусом у тех, кто перенес инфекцию, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что якобы повторное заболевание человека COVID-19 говорит о том, что инфекция просто не долечена.

Он пояснил, что то, что называют повторным заражением переболевшего человека, свидетельствует об ослаблении иммунных реакций организма, который продолжил болеть.

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"Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает", - подчеркнул академик.

Ранее СМИ сообщали о повторном заражении переболевших COVID-19, в частности, в Южной Корее. Но и тогда специалисты предполагают, что с высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь.

Также эксперты не исключают, что сверхчувствительные тест-системы выявляют остатки вируса в организме переболевшего им человека.

Москва коронавирус РАН

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