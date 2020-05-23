Дневной "индекс самоизоляции" в столице составил 3,0

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Более половины жителей Москвы в субботу остаются дома в рамках действия режима самоизоляции, следует из данных компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составил 3,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 2,1. При этом на минувшей неделе субботний уровень самоизоляции утром составил 3,0.

По данным "Яндекса", в Подмосковье дневной индекс варьируется от 3,2 в Лобне, Королёве, Ивантеевке и Щёлкове до 1,8 в Котельниках.