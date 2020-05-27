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Количество разводов в Москве в апреле снизилось на 65%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Более 30% пар из-за ситуации с COVID-19 перенесли дату регистрации брака, в апреле текущего года количество разводов сократилось на 65% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество зарегистрированных браков - на 24%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"В апреле в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились около 4 тысяч пар, на 24% меньше, чем в апреле прошлого года", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, примерно 30% запланированных ранее регистраций брака были перенесены на более поздний срок. "Ранее на апрель 2020 года было подано около 5,9 тысяч заявлений, однако в связи с эпидемиологической ситуацией более 30% пар предпочли перенести дату регистрации брака на лето и осень", - отметили в управлении ЗАГС Москвы.

Между тем ранее профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер говорил в интервью "Интерфаксу", что введенный из-за коронавируса режим самоизоляции приведет к увеличению числа разводов.

В то же время, во многих случаях общественные ограничения, наоборот, приведут к большей солидарности внутри семьи, также отмечал ученый. "Партнеры понимают, что они действительно зависят друг от друга", - пояснял он.

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