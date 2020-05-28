В Депздраве Москвы рассказали о системе подсчета смертности от COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса в Москве в апреле составляет от 1,4% до 2,8% в зависимости от учета разных случаев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в четверг.

"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)", - заявили в пресс-службе.

"Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)",- подчеркнули в департаменте.

В Москве "истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая", отмечают в ведомстве. Из них 636 человек умерли от COVID-19 (показатель был уточнен, ранее сообщалось о 639 случаях). Но врачи также отнесли к случаям смерти от коронавируса и пациентов, которые умерли от других болезней, но имели подтверждённый COVID-19, и сомнительные случаи.

"Помимо этого, мы дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате, скорее всего, явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек. Таким образом, мы отнесли к ковиду все, даже спорные сомнительные случаи",- отмечают в департаменте.

В пресс-службе подчеркнули, что в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, в апреле 756 человек умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.

Следуя новой методике Всемирной организации здравоохранения, сказали в пресс-службе, из этой группы можно дополнительно выделить те случаи, где ковид вероятнее всего оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

"Вирус стал своеобразным "катализатором" развития основного заболевания в 360 случаях. Если учесть все эти значения, то "необъяснимое" превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю составит около 200 человек (192). Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна, московскими врачами накоплен ценный опыт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, и полученные данные позволяют представить российскому и мировому профессиональному сообществу новый принцип классификации причин смерти при заболевании COVID-19.