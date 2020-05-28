Неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома в центре Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, в правоохранительные органы поступила информация об инциденте на Нижней Радищевской улице, где неизвестный сделал несколько выстрелов из травматического или пневматического пистолета с крыши жилого дома.

"На место направлены силы реагирования", - сказал источник. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.