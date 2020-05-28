Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома в центре Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, в правоохранительные органы поступила информация об инциденте на Нижней Радищевской улице, где неизвестный сделал несколько выстрелов из травматического или пневматического пистолета с крыши жилого дома.

"На место направлены силы реагирования", - сказал источник. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

В Москву пришла комфортная весенняя погода

В Москву пришла комфортная весенняя погода

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве в среду

Проездные в Москве продлят тем, кто при самоизоляции совершил не более 22 поездок

Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19
Пандемия коронавируса

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня
Пандемия коронавируса

В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику

В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');