Полиция расследует конфликт с поножовщиной у магазина в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 8-й улицы Текстильщиков в больницу доставили мужчину с колото-резаной раной. В полиции выяснили, что на этой улице у продуктового магазина несколько мужчин начали словесный конфликт, который перерос в драку, и один участник потасовки ранил потерпевшего.

Подозреваемым оказался 24-летний житель Подмосковья. Его задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемого поместили под домашний арест.