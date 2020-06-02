Число ежедневно выходящих на работу жителей Москвы достигло 3,5 млн человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Экономика Москвы постепенно восстанавливается, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов во вторник; по его словам, в настоящее время ежедневно на работу в городе выходят уже около 3,5 млн человек.

"На прошлой неделе среднесуточный оборот компаний вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 22,8 млрд рублей", - цитирует Ефимова столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.

Заммэра отметил, что на прошлой неделе позитивную динамику показал даже наиболее пострадавший малый и средний бизнес. "Среднесуточный оборот вырос на 4,6% и составил 3,8 млрд рублей", - добавил он.

С 1 июня в Москве возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, открылись химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. В ближайшее время начнут работу ярмарки выходного дня.

По оценкам экспертов компании Cushman&Wakefield, специализирующейся на операциях с коммерческой недвижимостью, в первые дни июня работу в столице смогут возобновить 60% непродовольственных магазинов, в последующие недели этот показатель достигнет 80-90%.