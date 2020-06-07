Суточный пассажиропоток столичного транспорта превысил 5 млн человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток общественного транспорта Москвы на очередном этапе смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, значительно вырос, однако не достигает максимального значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" в воскресенье.

"Постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше пяти миллионов. Но не восемь, не десять. Раньше у нас было три с небольшим, четыре миллионов, сейчас пять миллионов. Несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, сохраняется положительный тренд", - сказал Собянин.

По мнению мэра Москвы, эти тренды необходимо сохранить.

"Это важно для огромного количества людей, которые находятся в группе риска", - добавил он.

С 1 июня в Москве возобновлена торговля непродовольственными товарами, жителям столицы разрешили гулять три раза в неделю в соответствии с графиком и заниматься спортом на улице. При этом для поездок на общественном транспорте по-прежнему необходимо оформлять цифровой пропуск.

Между тем, по словам Собянина, к 1 июля в Москве будет снято "максимум ограничений".