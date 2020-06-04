Собянин обещал снять большинство коронавирусных ограничений до 1 июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже в понедельник, 8 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) он пояснил, что такой график можно составить на весь июнь. "То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", - сказал Собянин.

По словам мэра, возникает много вопросов у бизнеса, который просит дать определенности с перспективами их работы.

Мэр отметил, что снятие ограничений будет зависеть не только от планов, но и от ситуации с коронавирусом.

"Но, судя по тому, как развивается ситуация, мы выдержим этот график", - заверил Собянин.

Он отметил, что москвичи ответственно подходят к исполнению требований, поэтому вполне возможно "шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаться к нормальной жизни".

По его словам, в связи со вступившим 1 июня в силу ослаблением ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, нового всплеска заболеваемости не ожидается.

По данным на 4 июня, в Москве за весь период выявлено 189 214 заболевших коронавирусом, в том числе 1998 за последние сутки. За все время от заболевания умерли 2749 человек, поправились - 94715 пациентов.