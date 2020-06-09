На столичных водоемах усилят патрулирование после отмены режима самоизоляции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) усиливают патрулирование на водоемах столицы в связи с отменой режима самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"В связи с отменой мэром Москвы режима самоизоляции, пропусков и графиков прогулок, государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС Москвы увеличивает количество патрулирований по профилактике происшествий на водных объектах. С установлением жаркой погоды на водоемах столицы ожидается рост отдыхающих, также как и количество маломерных судов", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что инспектора будут патрулировать по маршрутам, наиболее популярным среди горожан. Среди этих маршрутов - Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, набережные реки Москвы в центральном бьефе и Химкинское водохранилище.

"Кроме того, инспектора на автомобилях будут патрулировать прибрежные территории и закрытые водоемы, куда невозможен доступ на катерах", - добавили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что к спасателям присоединятся более 1100 добровольцев, которые будут патрулировать по 144 маршрутам.

В пресс-службе также рассказали, что при жаре свыше 25 градусов пожарно-спасательные подразделения в своих районах выезда будут вести профилактическую работу с населением. Кроме того, на особый контроль возьмут освидетельствование баз для стоянок маломерных судов. Инспектора будут проверять документацию, техническое оснащение и оборудование баз, сказал собеседник агентства.